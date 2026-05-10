10.05.2026 08:02:38

Handwerk sperrt sich gegen höhere Steuern für Spitzenverdiener

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die geplante Steuerreform sperrt sich das Handwerk gegen mögliche Steuererhöhungen für Spitzenverdiener. "Viele Unternehmen sind Personenunternehmen, bei denen die Einkommensteuer gleichzeitig die Unternehmenssteuer ist", sagte der Präsident des Spitzenverbandes ZDH, Jörg Dittrich, der "Bild am Sonntag". "Wenn dann gesagt wird, wer sechsstellig verdient, könne mehr abgeben, trifft das direkt die Leistungsträger." Eine Entlastung von Unternehmen bei der Körperschaftsteuer kommt nach Dittrichs Worten bei drei Viertel der Handwerksbetriebe nicht an. "Wir machen es noch schlechter für die."

Die Steuerpolitik müsse stärker an Leistung ausgerichtet werden, forderte der Handwerkspräsident. "Ich höre ganz häufig den Vorwurf, nicht nur von Selbstständigen, sondern auch von Vorarbeitern, Leistungsträgern, angestellten Facharbeitern in den Betrieben: Wenn ich mehr arbeite, habe ich nichts davon." Es könne zwar "sein, dass mehr Belastung notwendig ist für jemanden", sagte Dittrich. "Aber bitte nicht für die Leistungsträger, die unternehmerisch in die Verantwortung gehen und von denen wir hoffen, dass sie investieren. Wie sollen sie das machen, wenn wir ihnen das Geld vorher wegnehmen?"/kf/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07:50 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen