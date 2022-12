Handwerksverband wählt neuen Präsidenten

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) wählt am Donnerstag (17.00 Uhr) in Augsburg einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Der bisherige ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer tritt nach neun Jahren im Amt nicht mehr an. Zur Wahl stehe bisher einzig der Präsident der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dittrich, sagte eine Sprecherin des Verbandes. Es könnten allerdings noch während der Wahl neue Kandidatinnen oder Kandidaten dazukommen.

Die Wahl findet im Rahmen des diesjährigen Deutschen Handwerkstags statt. In dem Rahmen treffen sich die Spitzen des Deutschen Handwerks zur Vollversammlung und zu weiteren Sitzungen. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es einen Leistungswettbewerb, bei dem die besten deutschen Handwerkerinnen und Handwerker des Jahres 2022 ausgezeichnet werden./xil/DP/stw