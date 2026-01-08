Hang Seng Bank Aktie
WKN: 862271 / ISIN: HK0011000095
|
08.01.2026 12:20:09
Hang Seng Bank shareholders approve HSBC’s US$13.6 billion buyout proposal
[HONG KONG] Shareholders of Hang Seng Bank on Thursday (Jan 8) voted for a plan floated by its majority owner HSBC to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hang Seng Bank
|
09.10.25
|HSBC will Hang Seng Bank vollständig kaufen - Kurssprung bei Hang Seng Bank-Aktie (Dow Jones)