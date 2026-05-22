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China Mobile Aktie

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WKN: 909622 / ISIN: HK0941009539

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China Mobile (Hong Kong)-Aktionärsvergütung 22.05.2026 07:03:24

Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet China Mobile (Hong Kong) Aktionären eine Freude

Hang Seng-Papier China Mobile (Hong Kong)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet China Mobile (Hong Kong) Aktionären eine Freude

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die China Mobile (Hong Kong)-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Mobile (Hong Kong) am 21.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 5,27 HKD vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 3,54 Prozent angehoben. 112,15 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 105,67 Mrd. HKD angesetzt wurde.

Veränderung der China Mobile (Hong Kong)-Dividendenrendite

Heute wird die China Mobile (Hong Kong)-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Mobile (Hong Kong)-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die China Mobile (Hong Kong)-Dividendenrendite für 2025 beträgt 6,45 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 6,64 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Kurs von China Mobile (Hong Kong) im -Handel stabil. Zwischen tatsächlicher Rendite (Kurs + Dividende) und Aktienkurs hat sich so gut wie keine Veränderung ergeben.

China Mobile (Hong Kong)- Dividendenaussichten

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 4,85 CNY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 11,44 Prozent hinzugewinnen.

China Mobile (Hong Kong)-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens China Mobile (Hong Kong) beläuft sich aktuell auf 1,863 Bio. HKD. China Mobile (Hong Kong) weist aktuell ein KGV von 11,87 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete China Mobile (Hong Kong) einen Umsatz von 1,139 Bio.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,88 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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