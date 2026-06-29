CITIC Pacific Aktie

CITIC Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870564 / ISIN: HK0267001375

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ausschüttung 29.06.2026 07:02:59

Hang Seng-Papier CITIC Pacific-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CITIC Pacific-Aktionäre freuen

Hang Seng-Papier CITIC Pacific-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CITIC Pacific-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CITIC Pacific am 26.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,66 HKD vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich CITIC Pacific 17,67 Mrd. HKD kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,70 Prozent.

CITIC Pacific-Auszahlungsrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte das CITIC Pacific-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1,31 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von CITIC Pacific wird die CITIC Pacific-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CITIC Pacific-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die CITIC Pacific-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,54 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von CITIC Pacific via Frankfurt 12,73 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 485,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel CITIC Pacific

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,63 CNY.

Grunddaten von CITIC Pacific

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CITIC Pacific steht aktuell bei 342,676 Mrd. HKD. Das CITIC Pacific-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 5,51. 2025 setzte CITIC Pacific 834,285 Mrd. HKD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,19 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com,Mark III Photonics / Shutterstock.com

Nachrichten zu CITIC Pacific Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu CITIC Pacific Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CITIC Pacific Ltd. 1,28 -1,08% CITIC Pacific Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen