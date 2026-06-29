Hang Seng-Papier CITIC Pacific-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CITIC Pacific-Aktionäre freuen

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CITIC Pacific am 26.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,66 HKD vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,00 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich CITIC Pacific 17,67 Mrd. HKD kosten. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,70 Prozent.

CITIC Pacific-Auszahlungsrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte das CITIC Pacific-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1,31 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von CITIC Pacific wird die CITIC Pacific-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CITIC Pacific-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Die CITIC Pacific-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,50 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,54 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von CITIC Pacific via Frankfurt 12,73 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 485,85 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel CITIC Pacific

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,63 CNY.

Grunddaten von CITIC Pacific

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CITIC Pacific steht aktuell bei 342,676 Mrd. HKD. Das CITIC Pacific-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 5,51. 2025 setzte CITIC Pacific 834,285 Mrd. HKD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,19 HKD.

Redaktion finanzen.at