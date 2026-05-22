Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CK Hutchison-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CK Hutchison am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,31 HKD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 5,00 Prozent an. CK Hutchison zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 8,52 Mrd. HKD. Damit wurde die CK Hutchison-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,70 Prozent dezimiert.

Dividendenrendite im Fokus

Zum Frankfurt-Schluss ging das CK Hutchison-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 7,90 EUR aus dem Handel. Die CK Hutchison-Aktie wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CK Hutchison-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die CK Hutchison-Anleger erfolgt kurze Zeit später. CK Hutchison weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,31 Prozent.

Gegenüberstellung von CK Hutchison-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der CK Hutchison-Kurs via Frankfurt 23,10 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 448,13 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von CK Hutchison

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,62 HKD.

Kerndaten von CK Hutchison

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CK Hutchison beläuft sich aktuell auf 274,072 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CK Hutchison beläuft sich aktuell auf 17,13. Im Jahr 2025 erwirtschaftete CK Hutchison einen Umsatz von 280,036 Mrd.HKD sowie ein EPS von 3,09 HKD.

Redaktion finanzen.at