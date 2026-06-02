Hang Seng-Papier Geely-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Geely-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Geely am 01.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,50 HKD beschlossen. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 51,52 Prozent gestiegen. Alles in allem schüttet Geely 3,38 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Damit wurde die Geely-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 47,17 Prozent erhöht.

Geely-Stockdividendenrendite

Via Frankfurt beendete die Geely-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 2,07 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Geely wird der Geely-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Geely-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Geely-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2,79 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,23 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Geely-Aktienkurs via Frankfurt 5,97 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 149,01 Prozent besser entwickelt als der Geely-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Geely

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,57 CNY.

Wichtigste Eckdaten von Geely

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Geely steht aktuell bei 204,209 Mrd. HKD. Das Geely-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 9,90. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Geely einen Umsatz von 374,412 Mrd.HKD sowie ein EPS von 1,81 HKD.

Redaktion finanzen.at