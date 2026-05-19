Hengan International Group Aktie

Hengan International Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YJE8 / ISIN: KYG4402L1510

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividenden-Ausschüttung 19.05.2026 07:02:29

Hang Seng-Papier Hengan International Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Hengan International Group-Aktionäre freuen

Hang Seng-Papier Hengan International Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Hengan International Group-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Hengan International Group am 18.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,56 HKD je Aktie beschlossen. Das sind 2,63 Prozent mehr als im Vorjahr. 1,73 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Hengan International Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,030 Prozent nach unten angepasst.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die Hengan International Group-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 2,81 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute wird das Hengan International Group-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Hengan International Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Die Hengan International Group-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,59 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 6,78 Prozent.

Hengan International Group-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Hengan International Group-Kurs via Frankfurt um 34,12 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 380,01 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Hengan International Group-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 1,38 CNY.

Kerndaten von Hengan International Group

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Hengan International Group steht aktuell bei 30,295 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie Hengan International Group besitzt aktuell ein KGV von 11,55. 2025 setzte Hengan International Group 25,019 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,42 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hengan International Group Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Hengan International Group Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hengan International Group Co Ltd 2,84 0,28% Hengan International Group Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:21 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen