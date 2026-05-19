Hang Seng-Papier Hengan International Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Hengan International Group-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Hengan International Group am 18.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,56 HKD je Aktie beschlossen. Das sind 2,63 Prozent mehr als im Vorjahr. 1,73 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Hengan International Group-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,030 Prozent nach unten angepasst.

Ausschüttungsrendite im Blick

Die Hengan International Group-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 2,81 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Heute wird das Hengan International Group-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Hengan International Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Die Hengan International Group-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,59 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 6,78 Prozent.

Hengan International Group-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Hengan International Group-Kurs via Frankfurt um 34,12 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 380,01 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Hengan International Group-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 1,38 CNY.

Kerndaten von Hengan International Group

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Hengan International Group steht aktuell bei 30,295 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie Hengan International Group besitzt aktuell ein KGV von 11,55. 2025 setzte Hengan International Group 25,019 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,42 HKD.

Redaktion finanzen.at