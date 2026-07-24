Lenovo Group Aktie

Lenovo Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894983 / ISIN: HK0992009065

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Top-Dividende 24.07.2026 07:02:25

Hang Seng-Papier Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Aktionäre freuen

Hang Seng-Papier Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Aktionäre freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Lenovo Group-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Lenovo Group am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,42 HKD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,69 Prozent an. Alles in allem zahlt Lenovo Group 4,78 Mrd. HKD an Aktionäre. Damit wurde die Lenovo Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,826 Prozent erhöht.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte die Lenovo Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 2,73 EUR. Der Lenovo Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lenovo Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Lenovo Group-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 3,72 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Lenovo Group via Frankfurt 176,65 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1 445,40 Prozent stärker zugenommen als der Lenovo Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Lenovo Group

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent fallen.

Lenovo Group-Basisdaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Lenovo Group beträgt aktuell 299,024 Mrd. HKD. Das Lenovo Group-KGV beläuft sich aktuell auf 7,50. 2026 setzte Lenovo Group 648,323 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 1,22 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lenovo Group Ltd. 2,70 -0,37% Lenovo Group Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:07 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen