Lenovo Group Aktie
WKN: 894983 / ISIN: HK0992009065
|Top-Dividende
|
24.07.2026 07:02:25
Hang Seng-Papier Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Lenovo Group am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,42 HKD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,69 Prozent an. Alles in allem zahlt Lenovo Group 4,78 Mrd. HKD an Aktionäre. Damit wurde die Lenovo Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,826 Prozent erhöht.
Dividendenrenditeanpassung
Schlussendlich notierte die Lenovo Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 2,73 EUR. Der Lenovo Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lenovo Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Lenovo Group-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 3,72 Prozent.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Lenovo Group via Frankfurt 176,65 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1 445,40 Prozent stärker zugenommen als der Lenovo Group-Kurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Lenovo Group
Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent fallen.
Lenovo Group-Basisdaten
Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Lenovo Group beträgt aktuell 299,024 Mrd. HKD. Das Lenovo Group-KGV beläuft sich aktuell auf 7,50. 2026 setzte Lenovo Group 648,323 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 1,22 HKD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.
|
22.05.26
|Lenovo-Aktie zieht zweistellig an: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal? (finanzen.at)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Lenovo-Aktie in Rot: Computerhersteller zeigt Laptop mit abnehmbarem Zweitmonitor (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Ausblick: Lenovo Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Lenovo Group Ltd.
|2,70
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.