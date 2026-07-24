Hang Seng-Papier Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Lenovo Group am 23.07.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,42 HKD beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,69 Prozent an. Alles in allem zahlt Lenovo Group 4,78 Mrd. HKD an Aktionäre. Damit wurde die Lenovo Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,826 Prozent erhöht.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte die Lenovo Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 2,73 EUR. Der Lenovo Group-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lenovo Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das Lenovo Group-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 3,72 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Lenovo Group via Frankfurt 176,65 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 1 445,40 Prozent stärker zugenommen als der Lenovo Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Lenovo Group

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,07 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent fallen.

Lenovo Group-Basisdaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Lenovo Group beträgt aktuell 299,024 Mrd. HKD. Das Lenovo Group-KGV beläuft sich aktuell auf 7,50. 2026 setzte Lenovo Group 648,323 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 1,22 HKD.

Redaktion finanzen.at