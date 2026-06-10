PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
|Dividenden-Beschluss
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10.06.2026 07:02:25
Hang Seng-Papier PetroChina-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich PetroChina-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel PetroChina am 09.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,53 HKD vereinbart. Damit wurde die PetroChina-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent vergrößert. 93,29 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 4,47 Prozent gestiegen.
Entwicklung der Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging der PetroChina-Anteilsschein via Frankfurt bei einem Wert von 1,12 EUR aus dem Geschäft. Heute wird das PetroChina-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem PetroChina-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das PetroChina-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 8,94 Prozent.
Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von PetroChina via Frankfurt 69,74 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 4 035,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel PetroChina
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 0,53 CNY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 9,59 Prozent zulegen.
PetroChina-Hauptdaten
Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens PetroChina steht aktuell bei 1,958 Bio. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PetroChina beträgt aktuell 8,07. Im Jahr 2025 erzielte PetroChina einen Umsatz von 2,885 Bio.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,93 HKD.
Redaktion finanzen.at
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