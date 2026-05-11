Hang Seng-Papier WH Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet WH Group Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel WH Group am 08.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,61 HKD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 22,00 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von WH Group beläuft sich auf 14,08 Mrd. HKD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 214,36 Prozent angehoben.

WH Group- Dividendenrendite im Blick

Via Frankfurt beendete der WH Group-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 1,11 EUR. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das WH Group-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem WH Group-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die WH Group-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die WH Group-Aktie eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 8,32 Prozent.

Vergleich von WH Group-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von WH Group via Frankfurt 45,66 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 971,97 Prozent besser entwickelt als der WH Group-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie WH Group

Für 2028 erwarten FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 0,08 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,29 Prozent reduzieren.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie WH Group

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens WH Group beläuft sich aktuell auf 125,571 Mrd. HKD. WH Group weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,11 auf. 2025 setzte WH Group 218,492 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,95 HKD.

Redaktion finanzen.at