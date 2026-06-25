Hang Seng-Titel China Overseas Land Investment-Aktie: China Overseas Land Investment schüttet weniger Dividende aus

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Overseas Land Investment am 24.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,50 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die China Overseas Land Investment-Dividende im Vorjahresvergleich um 16,67 Prozent herabgesetzt. 5,97 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von China Overseas Land Investment hat sich somit im Vorjahresvergleich um 26,56 Prozent verringert.

China Overseas Land Investment-Ausschüttungsrendite

Zum Frankfurt-Schluss ging die China Overseas Land Investment-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 1,41 EUR aus dem Handel. Der China Overseas Land Investment-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die China Overseas Land Investment-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der China Overseas Land Investment-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 4,08 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,84 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren sank der Kurs von China Overseas Land Investment via Frankfurt um 27,28 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 1 267,95 Prozent besser entwickelt als der China Overseas Land Investment-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie China Overseas Land Investment

Für das Jahr 2026 sehen Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,42 CNY voraus.

Basisdaten der China Overseas Land Investment-Aktie

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens China Overseas Land Investment steht aktuell bei 141,812 Mrd. HKD. Das China Overseas Land Investment-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 9,74. Der Umsatz von China Overseas Land Investment belief sich in 2025 auf 183,730 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,26 HKD.

Redaktion finanzen.at