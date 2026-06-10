Hang Seng-Titel China Resources Land-Aktie: China Resources Land reduziert Dividende

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier China Resources Land am 09.06.2026 eine Dividende in Höhe von 1,33 HKD beschlossen. So reduzierte sich die China Resources Land-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 7,64 Prozent. Die Gesamtausschüttung von China Resources Land beträgt 10,18 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung von China Resources Land hat sich somit im Vorjahresvergleich um 8,66 Prozent verringert.

Aktie mit Dividendenrendite

Via Frankfurt beendete die China Resources Land-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 3,84 EUR. Der China Resources Land-Titel wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der China Resources Land-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des China Resources Land-Anteilsscheins 4,91 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,39 Prozent.

China Resources Land-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der China Resources Land-Kurs via Frankfurt 1,59 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 450,00 Prozent stärker zugelegt als der China Resources Land-Kurs.

China Resources Land- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 1,21 CNY aus.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie China Resources Land

Die Dividenden-Aktie China Resources Land gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 252,499 Mrd. HKD wert. Das KGV von China Resources Land beträgt aktuell 7,04. Der Umsatz von China Resources Land belief sich in 2025 auf 305,717 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 3,86 HKD.

Redaktion finanzen.at