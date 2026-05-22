Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

CK Asset Holdings Aktie

CK Asset Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GSU2 / ISIN: KYG2177B1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dividende im Fokus 22.05.2026 07:03:24

Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Asset Aktionären eine Freude

Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Asset Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich CK Asset-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Asset am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,78 HKD für das Jahr 2025. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,30 Prozent gestiegen. Somit vergütet CK Asset die Aktionäre insgesamt mit 6,09 Mrd. HKD. Damit wurde die CK Asset-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,65 Prozent gesenkt.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Die CK Asset-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 5,52 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Am 22.05.2026 wird das CK Asset-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den CK Asset-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des CK Asset-Titels 4,53 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,45 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von CK Asset via Frankfurt 7,81 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 485,16 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel CK Asset

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,82 HKD aus.

Kerndaten der CK Asset-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CK Asset beträgt aktuell 177,635 Mrd. HKD. Das KGV von CK Asset beläuft sich aktuell auf 12,69. Im Jahr 2025 erwirtschaftete CK Asset einen Umsatz von 59,840 Mrd.HKD sowie ein EPS von 3,10 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu CK Asset Holdings Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CK Asset Holdings Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CK Asset Holdings Limited Registered Shs 5,64 -0,67% CK Asset Holdings Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.05.26 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt kräftig zu -- DAX im Plus -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen