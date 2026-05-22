Hang Seng-Titel CK Asset-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Asset Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich CK Asset-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Asset am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,78 HKD für das Jahr 2025. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 2,30 Prozent gestiegen. Somit vergütet CK Asset die Aktionäre insgesamt mit 6,09 Mrd. HKD. Damit wurde die CK Asset-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 13,65 Prozent gesenkt.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Die CK Asset-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 5,52 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Am 22.05.2026 wird das CK Asset-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den CK Asset-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des CK Asset-Titels 4,53 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,45 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von CK Asset via Frankfurt 7,81 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 485,16 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel CK Asset

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,82 HKD aus.

Kerndaten der CK Asset-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens CK Asset beträgt aktuell 177,635 Mrd. HKD. Das KGV von CK Asset beläuft sich aktuell auf 12,69. Im Jahr 2025 erwirtschaftete CK Asset einen Umsatz von 59,840 Mrd.HKD sowie ein EPS von 3,10 HKD.

Redaktion finanzen.at