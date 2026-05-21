Hang Seng-Titel CK Infrastructure-Aktie: Über diese Dividende können sich CK Infrastructure-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich CK Infrastructure-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Infrastructure am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,61 HKD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,16 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von CK Infrastructure beträgt 6,53 Mrd. HKD. Damit wurde die CK Infrastructure-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,788 Prozent erhöht.

Veränderung der CK Infrastructure-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das CK Infrastructure-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 7,08 EUR. Der Dividendenabschlag auf das CK Infrastructure-Wertpapier erfolgt am 21.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den CK Infrastructure-Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die CK Infrastructure-Anleger erfolgt kurze Zeit später. CK Infrastructure weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,53 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 4,47 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von CK Infrastructure via Frankfurt 46,30 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 354,90 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel CK Infrastructure

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,64 HKD voraus.

CK Infrastructure-Grunddaten

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens CK Infrastructure steht aktuell bei 164,759 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie CK Infrastructure weist aktuell ein KGV von 17,56 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von CK Infrastructure auf 4,418 Mrd.HKD, das EPS machte 3,28 HKD aus.

Redaktion finanzen.at