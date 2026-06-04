Hang Seng-Titel CNOOC-Aktie: CNOOC schüttet weniger Dividende aus

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CNOOC am 03.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,28 HKD je Aktie vereinbart. So fiel die CNOOC-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent. Die Gesamtausschüttung von CNOOC umfasst 65,54 Mrd. HKD. Damit wurde die CNOOC-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,691 Prozent dezimiert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Heute wird das CNOOC-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CNOOC-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die CNOOC-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des CNOOC-Anteilsscheins 6,01 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 7,32 Prozent.

Kursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren blieb der CNOOC-Aktienkurs im -Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CNOOC-Aktienkurs haben sich nahezu deckungsgleich entwickelt.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie CNOOC

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,58 CNY aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 10,97 Prozent zulegen.

Grunddaten der CNOOC-Aktie

CNOOC ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,300 Bio. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CNOOC beläuft sich aktuell auf 7,65. Im Jahr 2025 erzielte CNOOC einen Umsatz von 429,662 Mrd.HKD sowie ein EPS von 2,79 HKD.

Redaktion finanzen.at