Hang Seng-Titel Hang Lung Properties-Aktie: So hoch ist die Hang Lung Properties-Dividende

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Hang Lung Properties am 30.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,52 HKD auszuschütten. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem zahlt Hang Lung Properties 727,00 Mio. HKD an Aktionäre. Das kommt einer Verringerung der Hang Lung Properties- Gesamtausschüttung um 37,54 Prozent gleich.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Hang Lung Properties-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 0,98 EUR. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Hang Lung Properties-Wertpapier. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Hang Lung Properties-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Dividende an die Hang Lung Properties-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Hang Lung Properties verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 6,04 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 8,35 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Hang Lung Properties-Kurs via Frankfurt 40,40 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 909,47 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Hang Lung Properties-Dividendenausblick

Demnach würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Hang Lung Properties

Hang Lung Properties ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 46,508 Mrd. HKD. Hang Lung Properties weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,44 auf. Der Umsatz von Hang Lung Properties betrug in 2025 9,962 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,37 HKD.

Redaktion finanzen.at