Henderson Land Development Aktie

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WKN: 867157 / ISIN: HK0012000102

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Henderson Land Development-Stockdividende 03.06.2026 07:02:26

Hang Seng-Titel Henderson Land Development-Aktie: Henderson Land Development kürzt Dividende

Hang Seng-Titel Henderson Land Development-Aktie: Henderson Land Development kürzt Dividende

Henderson Land Development-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Henderson Land Development-Dividende aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Henderson Land Development am 02.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,26 HKD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Henderson Land Development-Dividende im Vorjahresvergleich um 30,00 Prozent reduziert. Die Gesamtausschüttung von Henderson Land Development beträgt 8,72 Mrd. HKD. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Gesamtausschüttung damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Entwicklung der Henderson Land Development-Dividendenrendite

Zum Frankfurt-Schluss ging der Henderson Land Development-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 3,33 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Henderson Land Development wird der Henderson Land Development-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Henderson Land Development-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Henderson Land Development verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,48 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 7,63 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Henderson Land Development via Frankfurt 14,14 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 685,03 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Henderson Land Development

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Henderson Land Development

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Henderson Land Development steht aktuell bei 148,859 Mrd. HKD. Das KGV von Henderson Land Development beträgt aktuell 24,10. Der Umsatz von Henderson Land Development belief sich in 2025 auf 25,757 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,17 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com

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