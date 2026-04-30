Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie

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WKN DE: A0NJY9 / ISIN: HK0388045442

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Ausschüttung 30.04.2026 07:02:40

Hang Seng-Titel Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie: Über diese Dividende können sich Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktionäre freuen

Hang Seng-Titel Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie: Über diese Dividende können sich Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktionäre freuen

Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Hong Kong Exchanges and Clearing-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Hong Kong Exchanges and Clearing am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 12,52 HKD beschlossen. Damit wurde die Hong Kong Exchanges and Clearing-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 35,21 Prozent aufgebessert. Somit zahlt Hong Kong Exchanges and Clearing insgesamt 13,72 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 31,74 Prozent.

Veränderung der Hong Kong Exchanges and Clearing-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Hong Kong Exchanges and Clearing-Anteilsschein via Frankfurt bei einem Wert von 45,56 EUR aus dem Geschäft. Die Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Hong Kong Exchanges and Clearing-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Hong Kong Exchanges and Clearing-Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,07 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,14 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktienkurs via Frankfurt 23,59 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 48,96 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Hong Kong Exchanges and Clearing

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 13,33 HKD voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,65 Prozent steigen.

Hong Kong Exchanges and Clearing-Basisinformationen

Hong Kong Exchanges and Clearing ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 514,067 Mrd. HKD. Das Hong Kong Exchanges and Clearing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 29,02. Im Jahr 2025 erzielte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Umsatz von 29,255 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 14,05 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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