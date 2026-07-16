Hang Seng-Titel Link Real Estate Investment Trust-Aktie: Link Real Estate Investment Trust reduziert Dividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Link Real Estate Investment Trust-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Link Real Estate Investment Trust am 15.07.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,54 HKD auszuschütten. Damit wurde die Link Real Estate Investment Trust-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,62 Prozent reduziert. Somit zahlt Link Real Estate Investment Trust insgesamt 6,22 Mrd. HKD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 16,31 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die Link Real Estate Investment Trust-Aktie am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 4,24 EUR. Heute wird die Link Real Estate Investment Trust-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Link Real Estate Investment Trust-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Link Real Estate Investment Trust-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 7,04 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 7,48 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Link Real Estate Investment Trust-Aktienkurs via Frankfurt 45,41 Prozent an Wert verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 370,01 Prozent stärker zugelegt als der Link Real Estate Investment Trust-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Link Real Estate Investment Trust

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2,50 HKD.

Schlüsseldaten der Link Real Estate Investment Trust-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Link Real Estate Investment Trust beträgt aktuell 98,663 Mrd. HKD. Das Link Real Estate Investment Trust-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. Der Umsatz von Link Real Estate Investment Trust betrug in 2026 14,003 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf -2,86 HKD.

Redaktion finanzen.at