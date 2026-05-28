MTR Corporation Aktie

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WKN: 579779 / ISIN: HK0066009694

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Dividendenausschüttung 28.05.2026 07:02:28

Hang Seng-Titel MTR-Aktie: Diese MTR-Dividendenzahlung wurde beschlossen

Hang Seng-Titel MTR-Aktie: Diese MTR-Dividendenzahlung wurde beschlossen

So viel Dividende zahlt MTR.

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel MTR am 27.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,31 HKD je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich MTR 8,77 Mrd. HKD kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 10,33 Prozent.

MTR-Aktie mit Dividendenrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte das MTR-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 3,56 EUR. Heute wird der MTR-Titel Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem MTR-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die MTR-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des MTR-Wertpapiers 4,40 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,83 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der MTR-Kurs via Frankfurt 17,88 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 163,58 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von MTR

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben.

Wichtigste Eckdaten von MTR

Die Dividenden-Aktie MTR gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 204,906 Mrd. HKD wert. MTR verfügt über ein KGV von aktuell 12,62. Im Jahr 2025 erwirtschaftete MTR einen Umsatz von 55,465 Mrd.HKD sowie ein EPS von 2,36 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,Alexey Goosev / Shutterstock.com

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