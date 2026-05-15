Swire Pacific Aktie

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WKN: 860990 / ISIN: HK0019000162

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Dividendenveränderung 15.05.2026 07:03:37

Hang Seng-Titel Swire Pacific-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Swire Pacific Anlegern eine Freude

Hang Seng-Titel Swire Pacific-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Swire Pacific Anlegern eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende schüttet Swire Pacific aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Swire Pacific am 14.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,80 HKD je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 3,35 HKD angesetzt wurde. Insgesamt wurde entschieden 4,60 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Swire Pacific-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 0,349 Prozent erhöht.

Veränderung der Swire Pacific-Dividendenrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte der Swire Pacific-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 9,50 EUR. Die Swire Pacific-Aktie wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Swire Pacific-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Swire Pacific-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Swire Pacific-Papier eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 4,76 betrug.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Swire Pacific-Aktienkurs via Frankfurt 57,28 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 485,93 Prozent stärker zugelegt als der Swire Pacific-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Swire Pacific

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 4,00 HKD.

Grunddaten von Swire Pacific

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Swire Pacific steht aktuell bei 116,969 Mrd. HKD. Das Swire Pacific-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 28,96. Der Umsatz von Swire Pacific betrug in 2025 90,467 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 2,17 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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