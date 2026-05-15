Wharf Holdings Aktie
WKN: 861691 / ISIN: HK0004000045
|Dividendenrendite
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15.05.2026 07:03:37
Hang Seng-Titel Wharf-Aktie: Die Wharf-Dividende im Fokus
Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Wharf am 14.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,40 HKD auszuzahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von Wharf beträgt 1,22 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst.
Dividendenrendite im Blick
Am Tag der Hauptversammlung ging der Wharf-Anteilsschein via Frankfurt bei einem Wert von 3,02 EUR aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Wharf, demnach wird der Wharf-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Wharf-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Wharf-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Wharf-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,84 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,83 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Wharf via Frankfurt 34,82 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 116,96 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Wharf
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,41 HKD.
Kerndaten von Dividenden-Titel Wharf
Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Wharf beläuft sich aktuell auf 84,040 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie Wharf weist aktuell ein KGV von 1 325,61 auf. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Wharf einen Umsatz von 10,997 Mrd.HKD sowie ein EPS von 0,02 HKD.
Redaktion finanzen.at
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