Wharf Real Estate Investment Company Aktie

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WKN DE: A2H7J2 / ISIN: KYG9593A1040

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Dividenden-Aktie 13.05.2026 07:02:40

Hang Seng-Titel Wharf Real Estate Investment Company-Aktie: Über diese Dividende können sich Wharf Real Estate Investment Company-Anleger freuen

Hang Seng-Titel Wharf Real Estate Investment Company-Aktie: Über diese Dividende können sich Wharf Real Estate Investment Company-Anleger freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Wharf Real Estate Investment Company-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Wharf Real Estate Investment Company am 12.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,32 HKD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Wharf Real Estate Investment Company-Dividende im Vorjahresvergleich um 6,45 Prozent erhöht. Wharf Real Estate Investment Company zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 3,84 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,08 Prozent.

Wharf Real Estate Investment Company- Dividendenrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Wharf Real Estate Investment Company-Aktie via Frankfurt bei einem Wert von 2,68 EUR. Heute wird das Wharf Real Estate Investment Company-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Wharf Real Estate Investment Company-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Wharf Real Estate Investment Company-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Wharf Real Estate Investment Company-Wertpapiers 5,37 Prozent. Damit wurde die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschmälert, damals betrug sie noch 6,24 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Wharf Real Estate Investment Company-Kurs via Frankfurt 22,94 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 269,27 Prozent stärker zugenommen als der Wharf Real Estate Investment Company-Kurs.

Dividendenaussichten von Wharf Real Estate Investment Company

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,33 HKD voraus.

Wharf Real Estate Investment Company-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Wharf Real Estate Investment Company beträgt aktuell 78,933 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Wharf Real Estate Investment Company beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Wharf Real Estate Investment Company einen Umsatz von 12,815 Mrd.HKD sowie ein EPS von -1,40 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Brian A Jackson / Shutterstock.com

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