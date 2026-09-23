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WKN DE: A2PVFU / ISIN: KYG017191142

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Dividenden-Abstimmung 23.09.2026 07:02:20

Hang Seng-Wert Alibaba Group-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Alibaba Group-Anteilseigner

Hang Seng-Wert Alibaba Group-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Alibaba Group-Anteilseigner

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Alibaba Group.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Alibaba Group am 22.09.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 HKD zu zahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung lässt sich Alibaba Group 37,06 Mrd. HKD kosten. Damit wurde die Alibaba Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 18,06 Prozent aufgebessert.

Alibaba Group- Ausschüttungsrendite im Blick

Letztlich notierte der Alibaba Group-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 12,70 EUR. Das Alibaba Group-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der Alibaba Group-Aktie 0,86 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,80 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Alibaba Group-Kurs via Frankfurt um 21,22 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 3,72 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Alibaba Group

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,08 HKD.

Fundamentaldaten von Alibaba Group

Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Alibaba Group beläuft sich aktuell auf 2,235 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Alibaba Group besitzt aktuell ein KGV von 18,99. Im Jahr 2026 erzielte Alibaba Group einen Umsatz von 1,125 Bio.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,26 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: istock/kryczka

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