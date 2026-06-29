Bank of Communications Aktie
WKN DE: A0M4W0 / ISIN: CNE100000205
|Auszahlung an Investoren
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29.06.2026 07:02:59
Hang Seng-Wert Bank of Communications-Aktie: Bank of Communications-Aktionäre erhalten weniger Dividende
Wie im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Bank of Communications am 26.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,37 HKD. Damit wurde die Bank of Communications-Dividende im Vorjahresvergleich um 9,76 Prozent verringert. Die Gesamtausschüttung von Bank of Communications umfasst 42,36 Mrd. HKD. Damit wurde das Niveau der Bank of Communications-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 10,65 Prozent nach oben angepasst.
Dividendenrenditeanpassung
Zum Frankfurt-Schluss notierte das Bank of Communications-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 0,76 EUR. Die Bank of Communications-Aktie wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Bank of Communications-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 weist die Bank of Communications-Aktie eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 6,83 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Bank of Communications-Aktienkurs via Frankfurt 25,97 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 3 769,30 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Bank of Communications
Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 0,34 CNY.
Schlüsseldaten von Bank of Communications
Die Börsenbewertung des Hang Seng-Unternehmens Bank of Communications beläuft sich aktuell auf 647,622 Mrd. HKD. Bank of Communications weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,93 auf. Der Umsatz von Bank of Communications belief sich in 2025 auf 559,972 Mrd. HKD. Das EPS summierte sich derweil auf 1,18 HKD.
Redaktion finanzen.at
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