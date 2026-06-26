China Life Insurance Aktie
WKN DE: A0M4XJ / ISIN: CNE1000002L3
|Top-Dividende
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26.06.2026 07:02:39
Hang Seng-Wert China Life Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich China Life Insurance-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Life Insurance am 25.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,97 HKD auszuschütten. Damit wurde die China Life Insurance-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 36,62 Prozent aufgestockt. 21,09 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die China Life Insurance-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 9,23 Prozent erhöht.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Zum Frankfurt-Schluss ging der China Life Insurance-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 3,15 EUR aus dem Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von China Life Insurance wird das China Life Insurance-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Life Insurance-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die China Life Insurance-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet die China Life Insurance-Aktie eine Dividendenrendite von 3,96 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,15 Prozent.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der China Life Insurance-Kurs via Frankfurt 49,93 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 238,41 Prozent mehr zugenommen als der China Life Insurance-Kurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel China Life Insurance
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,85 CNY.
Schlüsseldaten von Dividenden-Titel China Life Insurance
Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Life Insurance beläuft sich aktuell auf 801,552 Mrd. HKD. China Life Insurance verfügt über ein KGV von aktuell 4,16. Der Umsatz von China Life Insurance belief sich in 2025 auf 588,383 Mrd. HKD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 5,91 HKD.
Redaktion finanzen.at
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