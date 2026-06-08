Hang Seng-Wert China Mengniu Dairy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet China Mengniu Dairy Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Mengniu Dairy am 05.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,60 HKD je Aktie beschlossen. Damit wurde die China Mengniu Dairy-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 7,14 Prozent erhöht. 2,16 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,50 Prozent.

Veränderung der China Mengniu Dairy-Dividendenrendite

Der China Mengniu Dairy-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 1,69 EUR aus dem Frankfurt-Handel. Der Dividendenabschlag auf die China Mengniu Dairy-Aktie erfolgt am 08.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den China Mengniu Dairy-Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die China Mengniu Dairy-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das China Mengniu Dairy-Papier eine Dividendenrendite von 4,01 Prozent auf. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,17 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von China Mengniu Dairy via Frankfurt um 52,12 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 224,59 Prozent besser entwickelt als der China Mengniu Dairy-Kurs.

Dividendenerwartung von China Mengniu Dairy

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,61 CNY.

Basisdaten von Dividenden-Titel China Mengniu Dairy

Die Dividenden-Aktie China Mengniu Dairy gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 60,952 Mrd. HKD wert. China Mengniu Dairy weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,73 auf. Der Umsatz von China Mengniu Dairy betrug in 2025 89,197 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 0,43 HKD.

Redaktion finanzen.at