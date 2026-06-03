China Merchants Holdings Aktie
WKN: 884558 / ISIN: HK0144000764
|Dividenden-Abstimmung
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03.06.2026 07:02:26
Hang Seng-Wert China Merchants-Aktie: Weniger Dividende für China Merchants-Aktionäre
Im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Merchants am 02.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,74 HKD je Aktie vereinbart. Die Dividende von China Merchants hat sich somit im Vorjahresvergleich um 16,85 Prozent verringert. Insgesamt wurde beschlossen 3,72 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 21,34 Prozent.
China Merchants-Aktien-Dividendenrendite
Zum Frankfurt-Schluss ging das China Merchants-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 1,69 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von China Merchants, demnach wird das China Merchants-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem China Merchants-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des China Merchants-Wertpapiers 4,88 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 6,40 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von China Merchants via Frankfurt 20,18 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 1 289,55 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel China Merchants
Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,85 HKD.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie China Merchants
Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens China Merchants steht aktuell bei 66,428 Mrd. HKD. Dividenden-Aktie China Merchants verfügt über ein KGV von aktuell 9,84. 2025 setzte China Merchants 13,354 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,54 HKD.
Redaktion finanzen.at
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