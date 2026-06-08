Hang Seng-Wert China Resources Power-Aktie: China Resources Power-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel China Resources Power am 05.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 1,13 HKD vereinbart. Damit wurde die China Resources Power-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,74 Prozent dezimiert. Die Gesamtausschüttung von China Resources Power umfasst 5,42 Mrd. HKD. So ermäßigte sich die China Resources Power- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 26,90 Prozent.

China Resources Power-Dividendenrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte der China Resources Power-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 2,29 EUR. Das China Resources Power-Papier wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der China Resources Power-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die China Resources Power-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 6,51 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 6,07 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der China Resources Power-Aktienkurs via Frankfurt 10,74 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 902,37 Prozent besser entwickelt als der China Resources Power-Kurs.

Dividendenaussichten von China Resources Power

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 0,96 HKD.

Kerndaten von Dividenden-Aktie China Resources Power

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens China Resources Power steht aktuell bei 108,945 Mrd. HKD. China Resources Power besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,17. Der Umsatz von China Resources Power betrug in 2025 102,010 Mrd. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 2,80 HKD.

Redaktion finanzen.at