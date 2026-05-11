CLP Holdings Aktie

CLP Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861336 / ISIN: HK0002007356

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Auszahlung an Investoren 11.05.2026 07:03:26

Hang Seng-Wert CLP-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CLP-Aktionäre freuen

Hang Seng-Wert CLP-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CLP-Aktionäre freuen

So viel Dividende trägt CLP zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CLP am 08.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,20 HKD beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 1,59 Prozent gestiegen.

Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das CLP-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 8,10 EUR. Der CLP-Titel wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den CLP-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des CLP-Papiers 4,60 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,82 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der CLP-Kurs via Frankfurt 3,85 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 62,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

CLP- Dividendenschätzung

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,21 HKD.

Schlüsseldaten von CLP

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CLP steht aktuell bei 189,992 Mrd. HKD. CLP besitzt aktuell ein KGV von 16,80. 2025 setzte CLP 88,018 Mrd. HKD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4,14 HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto,g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CLP Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu CLP Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CLP Holdings 8,05 0,00% CLP Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen