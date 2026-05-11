CLP Holdings Aktie
WKN: 861336 / ISIN: HK0002007356
|Auszahlung an Investoren
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11.05.2026 07:03:26
Hang Seng-Wert CLP-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich CLP-Aktionäre freuen
Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CLP am 08.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,20 HKD beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 1,59 Prozent gestiegen.
Dividendenrendite im Blick
Schlussendlich notierte das CLP-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 8,10 EUR. Der CLP-Titel wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den CLP-Anteilsschein auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des CLP-Papiers 4,60 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 4,82 Prozent.
Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der CLP-Kurs via Frankfurt 3,85 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 62,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
CLP- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 3,21 HKD.
Schlüsseldaten von CLP
Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CLP steht aktuell bei 189,992 Mrd. HKD. CLP besitzt aktuell ein KGV von 16,80. 2025 setzte CLP 88,018 Mrd. HKD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 4,14 HKD.
Redaktion finanzen.at
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