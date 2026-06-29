Hang Seng-Wert Industrial Commercial Bank of China-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Industrial Commercial Bank of China-Aktionäre freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Industrial Commercial Bank of China am 26.06.2026 eine Dividende in Höhe von 0,35 HKD beschlossen. Damit wurde die Industrial Commercial Bank of China-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,94 Prozent angezogen. Insgesamt wurde beschlossen 156,16 Mrd. HKD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,00 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Der Industrial Commercial Bank of China-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 0,74 EUR in den Feierabend. Am heutigen Montag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Industrial Commercial Bank of China-Papier. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Industrial Commercial Bank of China-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Industrial Commercial Bank of China-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Industrial Commercial Bank of China-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 6,20 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,86 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Industrial Commercial Bank of China via Frankfurt 50,63 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 4 691,45 Prozent stärker zugenommen als der Industrial Commercial Bank of China-Kurs.

Industrial Commercial Bank of China- Dividendenaussichten

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Senkung der Dividende auf 0,32 CNY aus.

Wichtigste Eckdaten der Industrial Commercial Bank of China-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Industrial Commercial Bank of China beträgt aktuell 2,359 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Industrial Commercial Bank of China weist aktuell ein KGV von 5,20 auf. 2025 setzte Industrial Commercial Bank of China 1,639 Bio. HKD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,09 HKD.

Redaktion finanzen.at