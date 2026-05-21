Hang Seng-Wert Ping An Insurance-Aktie: Über diese Dividende können sich Ping An Insurance-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert Ping An Insurance am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,06 HKD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,07 Prozent. 60,79 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung von Ping An Insurance hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 1,48 Prozent reduziert.

Ping An Insurance-Dividendenrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das Ping An Insurance-Papier via Frankfurt bei einem Wert von 6,75 EUR aus dem Geschäft. Das Ping An Insurance-Papier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Ping An Insurance-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Ping An Insurance-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Ping An Insurance-Aktie 5,22 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,43 Prozent.

Ping An Insurance-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Ping An Insurance via Frankfurt 26,12 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 123,73 Prozent besser entwickelt als der Ping An Insurance-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Ping An Insurance

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Senkung der Dividende auf 2,92 CNY aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 7,58 Prozent ansteigen.

Ping An Insurance-Grunddaten

Ping An Insurance ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 1,112 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Ping An Insurance weist aktuell ein KGV von 7,25 auf. Der Umsatz von Ping An Insurance belief sich in 2025 auf 1,134 Bio. HKD. Das EPS summierte sich derweil auf 8,07 HKD.

Redaktion finanzen.at