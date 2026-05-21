Power Assets Holdings Aktie

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WKN: 861981 / ISIN: HK0006000050

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Ausschüttung 21.05.2026 07:03:18

Hang Seng-Wert Power Assets-Aktie: So viel Dividende zahlt Power Assets den Anlegern

Hang Seng-Wert Power Assets-Aktie: So viel Dividende zahlt Power Assets den Anlegern

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Power Assets Aktionäre eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Power Assets am 20.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,82 HKD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. 6,01 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.

Power Assets-Qualitätsdividendenrendite

Schlussendlich notierte die Power Assets-Aktie am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 7,10 EUR. Heute wird die Power Assets-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Power Assets-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Power Assets-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Power Assets-Titel eine Dividendenrendite von 5,11 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 5,20 Prozent.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Power Assets via Frankfurt 22,41 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 110,52 Prozent besser entwickelt als der Power Assets-Kurs.

Power Assets- Dividendenaussichten

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,82 HKD voraus.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Power Assets

Power Assets ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 138,609 Mrd. HKD. Power Assets weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,85 auf. Der Umsatz von Power Assets betrug in 2025 771,000 Mio. HKD. Das EPS belief sich derweil auf 2,93 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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