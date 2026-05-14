Tencent Holdings Aktie

Tencent Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1138D / ISIN: KYG875721634

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Dividenden-Aktie 14.05.2026 07:03:13

Hang Seng-Wert Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Aktionäre freuen

Hang Seng-Wert Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Aktionäre freuen

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Tencent am 13.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 5,30 HKD vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 17,78 Prozent. 40,71 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 30,10 Prozent.

Tencent- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via Frankfurt beendete der Tencent-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 53,00 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Tencent, demnach wird die Tencent-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Tencent-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Der Tencent-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,08 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Tencent-Kurs via Frankfurt um 11,57 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -4,58 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Tencent- Dividendenerwartung

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Verringerung der Dividende auf 5,14 CNY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,58 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Tencent

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens Tencent beläuft sich aktuell auf 4,132 Bio. HKD. Dividenden-Aktie Tencent verfügt über ein KGV von aktuell 22,32. 2025 setzte Tencent 815,308 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 26,84 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Tencent

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