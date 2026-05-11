The Bank of East Asia Aktie

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WKN: 868943 / ISIN: HK0023000190

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Ausschüttung an Anleger 11.05.2026 07:03:27

Hang Seng-Wert The Bank of East Asia,-Aktie: The Bank of East Asia,-Dividende gekürzt

Hang Seng-Wert The Bank of East Asia,-Aktie: The Bank of East Asia,-Dividende gekürzt

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt The Bank of East Asia, Anteilseignern eine Dividende.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Wert The Bank of East Asia, am 08.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,61 HKD beschlossen. So ermäßigte sich die The Bank of East Asia,-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 11,59 Prozent. 1,91 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 64,97 Prozent an.

The Bank of East Asia,- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via Frankfurt beendete die The Bank of East Asia,-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 1,51 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von The Bank of East Asia,, demnach wird das The Bank of East Asia,-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der The Bank of East Asia,-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die The Bank of East Asia,-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. The Bank of East Asia, weist für 2025 eine Dividendenrendite von 4,58 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 7,00 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und The Bank of East Asia,-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der The Bank of East Asia,-Kurs via Frankfurt um 9,58 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 1 602,40 Prozent besser entwickelt als der The Bank of East Asia,-Kurs.

The Bank of East Asia,- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,79 HKD.

Fundamentaldaten von The Bank of East Asia,

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens The Bank of East Asia, steht aktuell bei 36,995 Mrd. HKD. The Bank of East Asia, weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,95 auf. 2025 setzte The Bank of East Asia, 39,530 Mrd. HKD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,22 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock,istock/kryczka

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