The Hong Kong and China Gas Company Aktie

The Hong Kong and China Gas Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864603 / ISIN: HK0003000038

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Ausschüttung an Investoren 02.06.2026 07:02:24

Hang Seng-Wert The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die The Hong Kong and China Gas Company-Dividendenzahlung

Hang Seng-Wert The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die The Hong Kong and China Gas Company-Dividendenzahlung

So viel Ausschüttung zahlt The Hong Kong and China Gas Company.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier The Hong Kong and China Gas Company am 01.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,35 HKD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. Somit vergütet The Hong Kong and China Gas Company die Aktionäre insgesamt mit 6,53 Mrd. HKD. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung.

The Hong Kong and China Gas Company-Ausschüttungsrendite

Zum Frankfurt-Schluss notierte die The Hong Kong and China Gas Company-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 0,80 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von The Hong Kong and China Gas Company wird die The Hong Kong and China Gas Company-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem The Hong Kong and China Gas Company-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das The Hong Kong and China Gas Company-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,99 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 5,64 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der The Hong Kong and China Gas Company-Kurs via Frankfurt um 40,44 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 1 752,75 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

The Hong Kong and China Gas Company-Dividendenausblick

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben.

Basisdaten der The Hong Kong and China Gas Company-Aktie

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens The Hong Kong and China Gas Company beläuft sich aktuell auf 133,831 Mrd. HKD. The Hong Kong and China Gas Company weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,00 auf. 2025 setzte The Hong Kong and China Gas Company 54,326 Mrd. HKD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,30 HKD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: iStockphoto,Tischenko Irina / Shutterstock.com

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