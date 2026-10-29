Hangcha Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hangcha Group hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hangcha Group 0,480 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,02 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,67 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at