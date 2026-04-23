Hangcha Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hangcha Group hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,340 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Hangcha Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,77 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,73 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,67 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,54 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,74 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,41 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,70 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 18,04 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at