Hangcha Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hangcha Group ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hangcha Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,57 CNY gegenüber 0,530 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,18 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 4,80 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at