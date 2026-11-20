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20.11.2026 06:12:38
Hängepartie um Guterres-Nachfolge
NEW YORK (dpa-AFX) - Im Ringen um die Nachfolge von UN-Chefdiplomat António Guterres wird die Zeit knapp. Seit Monaten werben Kandidaten vor allem bei den fünf Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich um Unterstützung für den Posten an der Spitze der Vereinten Nationen. Doch im UN-Sicherheitsrat herrscht eine Blockade: Keiner der aktuell acht Kandidaten hat bisher die nötigen Stimmen auf sich vereinigen können. Sechs Wochen vor dem Amtsende Guterres' droht der ohnehin gebeutelten Weltorganisation damit eine weitere Krise. Eine neue Testabstimmung heute im UN-Sicherheitsrat in New York könnte klären, ob sich die Blockade lösen lässt./DP/zb
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