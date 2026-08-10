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10.08.2026 06:31:29
Hangzhou A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hangzhou A hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,76 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou A 0,870 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,31 Prozent zurück. Hier wurden 161,1 Millionen CNY gegenüber 173,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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