Hangzhou A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hangzhou A hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,76 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou A 0,870 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,31 Prozent zurück. Hier wurden 161,1 Millionen CNY gegenüber 173,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at