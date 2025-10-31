Hangzhou Advance Gearbox Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hangzhou Advance Gearbox Group äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hangzhou Advance Gearbox Group 0,190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hangzhou Advance Gearbox Group 656,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 631,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at