Hangzhou Advance Gearbox Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hangzhou Advance Gearbox Group lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 516,0 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 451,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at