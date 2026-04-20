20.04.2026 06:31:29

Hangzhou Advance Gearbox Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hangzhou Advance Gearbox Group äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Hangzhou Advance Gearbox Group einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 669,2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 659,0 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,630 CNY. Im Vorjahr waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,39 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hangzhou Advance Gearbox Group einen Umsatz von 2,29 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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