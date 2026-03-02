Hangzhou Alltest Biotech A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hangzhou Alltest Biotech A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 248,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 278,2 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,75 CNY beziffert, während im Vorjahr 3,82 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,77 Prozent auf 911,30 Millionen CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 861,62 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at