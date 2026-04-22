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22.04.2026 06:31:29
Hangzhou Alltest Biotech A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Hangzhou Alltest Biotech A hat am 19.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Alltest Biotech A 0,770 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 195,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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