Hangzhou Arcvideo Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hangzhou Arcvideo Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 138,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,800 CNY. Im Vorjahr waren -0,910 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 348,67 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 306,62 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,030 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 397,54 Millionen CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at