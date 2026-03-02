02.03.2026 06:31:29

Hangzhou Biotest Biotech A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hangzhou Biotest Biotech A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,540 CNY im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,83 Prozent auf 140,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 168,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,320 CNY gegenüber 1,15 CNY im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hangzhou Biotest Biotech A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 448,37 Millionen CNY im Vergleich zu 555,44 Millionen CNY im Vorjahr.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,400 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 496,00 Millionen CNY beziffert.

