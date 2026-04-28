Hangzhou Biotest Biotech A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hangzhou Biotest Biotech A gab am 25.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hangzhou Biotest Biotech A 0,060 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 84,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at